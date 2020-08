GP Austria FP2 MotoGP: la pioggia rovina i piani (Di venerdì 14 agosto 2020) La tanto attesa pioggia è arrivata, ma non come ci si aspettava. La FP2 del GP d’Austria MotoGP ha visto le condizioni meteo influenzare l’intero turno, fornendo una pista “maculata”. Alcuni tratti bagnati, altri asciutti. In queste condizioni è impossibile fare il consueto lavoro di messa a punto. Infatti, nei primi trenta minuti nessuno è sceso in pista, aspettando che l’asfalto migliorasse. Gli ultimi cinque minuti si ravvivano, grazie ad un asfalto finalmente decente. Jack Miller, specialista delle condizioni miste, firma il miglior tempo in 1’26″475. A seguirlo le due KTM del team Tech 3, con Iker Lecuona secondo e Miguel Oliveira terzo. Entrambi si prendono più di un secondo da “Jackass”. Dei 17 piloti che hanno fatto segnare un tempo in ... Leggi su sport.periodicodaily

