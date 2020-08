Formula 1 – Binotto ammette: “Vettel via a stagione in corso? Ecco come stanno le cose” (Di venerdì 14 agosto 2020) Viste le ultime prestazioni complicate, la poca sintonia espressa a parole e confermata con i risultati in pista e soprattutto l’addio confermato a fine stagione, nelle ultime settimane ha preso piede l’ipotesi che Sebastian Vettel potesse lasciare la Ferrari a stagione in corso. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Mattia Binotto ha fatto chiarezza sulla questione: “Vettel via a stagione in corso? Non c’è nulla su cui discutere su questo fronte. Tra noi e Seb le cose stanno andando benissimo, all’interno della squadra si lavora con trasparenza e non si è mai pensato di doverlo sostituire. Non abbiamo alcun dubbio sul suo talento, deve soltanto mettere tutto insieme per migliorarsi. L’importante è ... Leggi su sportfair

