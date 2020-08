Covid 19, tutti i divieti per ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) ferragosto, l'obiettivo è contenere i contagiferragosto, falò vietati e spiagge chiuseI divieti in tutto il Paeseferragosto, l'obiettivo è contenere i contagiTorna su Invece che affievolirsi l'emergenza Covid 19 sta tornando a farsi sentire. Da qui la preoccupazione di governatori e sindaci. Superata, non senza difficoltà, la notte di San Lorenzo, la preoccupazione adesso riguarda ferragosto. Dalla Sicilia alla Puglia, passando per le Marche e il Veneto regole precise da rispettare con l'obiettivo di contenere i contagi. ferragosto, falò vietati e spiagge chiuseTorna su La fascia più colpita dai contagi è quella dei giovani sotto 40 anni. Complici le feste, la movida ed il ritorno dai viaggi all'estero. Per questo ... Leggi su studiocataldi

zaiapresidente : ??? Nella ex caserma “Serena” di Treviso sono quasi 260 i richiedenti asilo positivi al Covid. Ora applichiamo il p… - SergioCosta_min : Con @GiuseppeConteIT abbiamo affrontato una situazione, quella del covid, che segnerà un solco nella storia dell'um… - IsraelinItaly : L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’Hadassah Hospital di #Gerusalemme: tutti… - AngeloCiocca : Solidarietà alle nostre Forze dell’Ordine. A chi, tutti i giorni, lavora in condizioni precarie, con il rischio di… - aureumelio : IL COVID NON E' IL NOME DEL VIRUS,MAE' IL NOME DEL PIANO INTERNAZIONALE PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA POPOL… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tutti Cura Ascierto funziona contro il Covid, ma non su tutti AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus, in Toscana 28 casi: la metà di rientro dall'estero

In Toscana sono 10.735 i casi di positività al Coronavirus, 28 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 23 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto ...

Da domani obbligo di mascherina all'aperto anche in Sicilia: ecco quando

PALERMO - «C'è la necessità di portare obbligatoriamente la mascherina» ha detto ieri il presidente della Regione, Nello Musumeci illustrando l’ultima ordinanza che dispone misure più restrittive nel ...

In Toscana sono 10.735 i casi di positività al Coronavirus, 28 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 23 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto ...PALERMO - «C'è la necessità di portare obbligatoriamente la mascherina» ha detto ieri il presidente della Regione, Nello Musumeci illustrando l’ultima ordinanza che dispone misure più restrittive nel ...