Brescia, clochard in ex Ideal Standard: il sindaco ordina sgombero (Di venerdì 14 agosto 2020) Brescia, 14 agosto 2020 - Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha emesso un' ordinanza urgente con la quale ha ordinato alla società Ideal Standard Industriale Srl di provvedere, entro 30 giorni, ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Brescia clochard Brescia, clochard in ex Ideal Standard: il sindaco ordina sgombero IL GIORNO Brescia, clochard in ex Ideal Standard: il sindaco ordina sgombero

Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha emesso un'ordinanza urgente con la quale ha ordinato alla società Ideal Standard Industriale Srl di provvedere, entro 30 giorni, a rendere sicuro l'intero i ...

Il cadavere di una donna di 55 anni trovato in una fabbrica abbandonata

Il cadavere di una donna di 55 anni originaria della provincia di Brescia è stato ritrovato sabato sera negli spazi dell'ex ferriera di Crema, nella zona industriale della città. Qui da anni trovano p ...

Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha emesso un'ordinanza urgente con la quale ha ordinato alla società Ideal Standard Industriale Srl di provvedere, entro 30 giorni, a rendere sicuro l'intero i ...Il cadavere di una donna di 55 anni originaria della provincia di Brescia è stato ritrovato sabato sera negli spazi dell'ex ferriera di Crema, nella zona industriale della città. Qui da anni trovano p ...