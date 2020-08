Arteta: “Willian farà la differenza” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato così l’arrivo dell’ultimo colpo dei gunners, Willian, attraverso il sito ufficiale del club inglese: “Credo sia un giocatore che può davvero fare la differenza per noi. Lo abbiamo monitorato negli ultimi mesi, è un giocatore che ci dà molta versatilità, può giocare in tre o quattro posizioni diverse. Ha tutta l’esperienza del mondo del calcio, ma ha avuto anche l’ambizione di venire qui per contribuire a portare il club dove merita. Sono rimasto davvero colpito da tutti i colloqui che ho avuto con lui e da quanto volesse venire”. Foto: Twitter ufficiale Arsenal L'articolo Arteta: “Willian farà la differenza” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

