Arsenal, parla il nuovo acquisto Willian: “Non vedo l’ora di iniziare” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Sono molto contento di essere diventato un giocatore dell’Arsenal. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e di giocare con i miei compagni di squadra. Ho preso questa decisione perché l’Arsenal è uno dei club più grandi del mondo e poi c’è un nuovo progetto con Mikel Arteta”. Queste le prime parole di Willian da nuovo giocatore dell’Arsenal. Il brasiliano si è liberato dal Chelsea dopo la scadenza del contratto: “Penso che questo club meriti di tornare grande – ha detto al sito ufficiale dell’Arsenal – e voglio far parte di questo progetto. Far parte della famiglia dell’Arsenal è fantastico. Sono molto felice. ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Arsenal, le parole di #Willian da nuovo giocatore dei Gunners - aLancelot80 : @P_Rocchetti87 @LTorreira34 @Arsenal Paolo, grazie come sempre per la serietà nelle notizie. Tua semplice opinione:… - moriremotutti : @PoppingOnap @justinoothegoat @P_Rocchetti87 @LTorreira34 @Arsenal se è per questo ti serve pure un ricambio di ver… - simonedangelo : @psbrdx Appunto, l'Arsenal lo scarica (si parla di Roma, Torino e Fiorentina) e prenderebbe Diawara e vai scrivendo… - Marco77018284 : @DiMarzio Ormai è un ritornello, arsenal lipsia schalke tutti questi club di serie b che ci sono sempre quando si parla di Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal parla Arsenal, un rinnovo avvicina un obiettivo alla Juventus ilBianconero Ceccarini: “Torreira, l’Arsenal apre ad una cessione a titolo definitivo, la Fiorentina punta al prestito con diritto di riscatto”

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini su La Repubblica ha parlato della possibile trattativa che porterebbe il centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira a Firenze: “In parallelo con ...

Torreira, occhio alla Roma: contatti per uno scambio con Diawara

Si parla del possibile scambio Torreira-Diawara tra Arsenal e Roma sulla Gazzetta dello Sport. I club ne stanno parlando da un po’, in virtù anche degli ottimi rapporti che ci sono tra le due società.

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini su La Repubblica ha parlato della possibile trattativa che porterebbe il centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira a Firenze: “In parallelo con ...Si parla del possibile scambio Torreira-Diawara tra Arsenal e Roma sulla Gazzetta dello Sport. I club ne stanno parlando da un po’, in virtù anche degli ottimi rapporti che ci sono tra le due società.