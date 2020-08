ADL aspetta l'asta per Koulibaly prima di dare l'assalto a Gabriel: affare in stand-by (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo il colpo Osimhen, ed a 10 giorni dal ritiro di Castel di Sangro, il mercato del Napoli vive una fase di apparente stallo. Leggi su tuttonapoli

infoitsport : Napoli, ADL aspetta l'asta per Koulibaly e Gabriel resta in standby - news24_napoli : Napoli, ADL aspetta l’asta per Koulibaly e Gabriel resta in standby… - OCardinal17 : @FlavioPicolli @ADeLaurentiis E aspetta pure, se pensi che il Napoli non faccia solo acquisti in prospettiva non è… - FilippoC15 : @Torrenapoli1 Volendo essere più realisti del re forse ADL non è del tutto convinto e aspetta la primavera prossima… -

Ultime Notizie dalla rete : ADL aspetta Napoli, ADL aspetta l'asta per Koulibaly e Gabriel resta in standby TUTTO mercato WEB REPUBBLICA - Maksimovic, il suo futuro dipenderà dall’incontro tra l'agente ed ADL

Repubblica scrive a proposito del difensore del Napoli, Nikola Maksimovic: "Il rinnovo di contratto – quello attuale scade nel 2021 - sembrava scontato ma non è ancora arrivato. Un vero e proprio torm ...

Tuttosport - Il Napoli può perdere Gabriel se ADL tentenna ancora per Koulibaly. Il Lille non aspetterà in eterno

Il Napoli può perdere Gabriel se ADL tentenna ancora per Koulibaly. Il Lille non aspetterà in ...

Repubblica scrive a proposito del difensore del Napoli, Nikola Maksimovic: "Il rinnovo di contratto – quello attuale scade nel 2021 - sembrava scontato ma non è ancora arrivato. Un vero e proprio torm ...Il Napoli può perdere Gabriel se ADL tentenna ancora per Koulibaly. Il Lille non aspetterà in ...