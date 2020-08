Visita guidata al cimitero ebraico (Di giovedì 13 agosto 2020) Prenotazione consigliata telefonando allo 050 0987480, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure scrivendo a prenotazionivenezia@ coopculture.it . Leggi su pisatoday

CarotenutoAndre : Chiostro da scoprire, l’appuntamento estivo al Diocesano con aperitivo e visita guidata - iltrasimeno : RT @trasimenonline: “Vivi Città della Pieve con Ascanio della Corgna”, visita guidata per le famiglie - trasimenonline : “Vivi Città della Pieve con Ascanio della Corgna”, visita guidata per le famiglie - MuseiCascia : RT @SpoletoCard: Nel weekend di ferragosto la #SpoletoCard offre delle visite guidate nei #MuseidellaCard Sabato 15 agosto alle 15.30 visit… - 24live_it : Castroreale, a Ferragosto visita guidata al Planetario ed al Borgo - -

Ultime Notizie dalla rete : Visita guidata

PisaToday

Nasce prenotamatese.it, la piattaforma web attraverso cui è possibile prenotare la propria visita in una delle suggestive località del Matese indicate sulla home page del sito. Cliccando all’indirizzo ...Può tornare a guidare, Marcelo Brozovic. Ma molto probabilmente non avrà brindato dopo aver ricevuto la notizia. Del resto l’ha promesso sui social: "Solo acqua". La sanzione di revoca della patente è ...