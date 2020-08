Uomini e Donne, Sammy Hassan vicino all’ex moglie? L’ex corteggiatore spiega tutto (Di giovedì 13 agosto 2020) Sammy ha deciso di rispondere alle critiche degli ultimi giorni nei suoi confronti e spiegare come stanno le cose con la sua ex moglie Uomini e Donne: Sammy torna con l’ex moglie? Da giorni è ripreso il gossip su Sammy Hassan che lo vede di nuovo vicino all’ex moglie. Queste notizie non lo hanno mai abbandonato da quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Giovanna Abate. Il fatto che Sammy non abbia voluto continuare la storia con Giovanna dopo appena due settimane dalla scelta ha fatto sorgere diversi dubbi. Ma gli utenti social non si sono solamente limitati a dire che sono sempre stati insieme e che lui ha ... Leggi su kontrokultura

