Traffico Roma del 13-08-2020 ore 08:30 (Di giovedì 13 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata a ventromedial ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord rallentamenti e code sulla via Flaminia da Saxa Rubra via di Grottarossa verso centro città proprio in centro attenzione all’olio sul manto stradale segnalato in via Tomacelli all’altezza di Lungotevere in Augusta a Montesacro prudenza per un incidente sulla via Nomentana all’altezza di via Giovanni Zanardini analoga situazione alla Borghesiana attenzione a un incidente avvenuto su via Borghesiana altezza via Davoli all’Eur in avanti per il Traffico su via Cristoforo Colombo all’altezza di viale Europa code per lavori invece su via di Boccea dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via Pantan Monastero sul tratto Urbano della Roma L’Aquila per lavori chiuso il ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-08-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - melisgiuse : RT @VAIstradeanas: 08:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Flaminia Nuovacode tra Via di Quarto Peperino e Viale di Tor di Quinto > centro città #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Pantelleria, isola-portaerei per le scorribande italo-statunitensi in terra d’Africa

Ai lati del cancello d’ingresso della grande base dell’Aeronautica Militare di Pantelleria ci sono due pilastri in cemento armato in cui sono scolpiti sei fasci littori. “Anno XVII” reca la scritta ch ...

Tamponi obbligatori per chi torna in Italia dopo vacanze o gite fuori porta in Croazia: ecco le novità

E in attesa dei risultati bisognerà restare in quarantena. Lo prevede l’ordinanza firmata da Speranza. E già si aprono interrogativi sulla possibilità di venire in Italia per i lavoratori transfrontal ...

Ai lati del cancello d’ingresso della grande base dell’Aeronautica Militare di Pantelleria ci sono due pilastri in cemento armato in cui sono scolpiti sei fasci littori. “Anno XVII” reca la scritta ch ...E in attesa dei risultati bisognerà restare in quarantena. Lo prevede l’ordinanza firmata da Speranza. E già si aprono interrogativi sulla possibilità di venire in Italia per i lavoratori transfrontal ...