Toscana in bilico: Giani ha paura e scappa dal faccia a faccia con la Ceccardi (Di giovedì 13 agosto 2020) Eugenio Giani "scappa" dal confronto con Susanna Ceccardi. Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Toscana e il candidato del centrosinistra ricorre alla tattica di chi è in vantaggio nei sondaggi ma non si sente così sicuro di sè, al punto di evitare dei pericolosi faccia a faccia che potrebbero minare la sua posizione da battistrada. A dare la notizia del forfait di Giani è stata la stessa leghista Ceccardi, che ha annunciato come all'appuntamento di domenica 16 agosto alla Virgiliana il candidato del centrosinistra non ci sarà. Intanto Salvini continua a battere palmo a palmo la Regione e ai candidati della Lega nei vari Comuni si è ... Leggi su iltempo

tempoweb : Domenica una sedia vuota alla versiliana #regionali #toscana #susannaceccardi #eugeniogiani #13agosto… - chil8Giacomo : RT @MinutemanItaly: Toscana in bilico, se al posto della Ceccardi ci fosse stato candidato più forte PD era già spacciato - gabiravanelli : RT @_DAGOSPIA_: LA REGIONE E’ IN BILICO E LA PARTITA TRA IL PD GIANI E LA LEGHISTA CECCARDI E’ APERTISSIMA - DottorZivalo : RT @MinutemanItaly: Toscana in bilico, se al posto della Ceccardi ci fosse stato candidato più forte PD era già spacciato - SlappyGold : RT @Luca_Fantuzzi: È arrivato in stazione il treno della storia. E lo dobbiamo prendere. Forza @SusannaCeccardi, forza Toscana! LA REGIONE… -

Sorpresa, Remaschi torna in pista «Candidato Demos nella lista Pd»

Ma i marcucciani non ci stanno: liste già approvate, non si torna indietro. E sullo sfondo c’è Italia Viva LUCCA. Affaire Remaschi, questione ancora aperta: il politico garfagnino si tessera con Demos ...

