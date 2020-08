Retroscena: Gosens piace a Juve (soprattutto) e Inter. La situazione (Di giovedì 13 agosto 2020) L’unico pezzo da novanta che l’Atalanta può sacrificare è Robin Gosens. Nonostante il sogno Bundesliga mai nascosto (qualche mese fa aveva rilasciato queste dichiarazioni alla stampa tedesca: “Giocare in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04 è un sogno d’infanzia”), il laterale tedesco potrebbe continuare la sua avventura in Italia, seppur con un’altra maglia. Sulle sue tracce infatti, dopo una stagione ad altissimi livelli con la Dea, ci sono Inter e, soprattutto, la Juventus. All’Atalanta dal 2017, Gosens vanta 105 presenze tra Serie A, Europa League e Champions League, con 15 reti e 12 assist. Calciatore esplosivo e ottimo finalizzatore, Gosens è stato tra i protagonisti assoluti della cavalcata nerazzurra, ... Leggi su alfredopedulla

