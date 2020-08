Problemi Fortnite oggi 13 agosto: non funziona per piccolo aggiornamento? (Di giovedì 13 agosto 2020) Davvero un fulmine a ciel sereno in questo 13 agosto: alcuni Problemi Fortnite stanno rendendo impossibile l'esperienza di gioco a molto utenti, nel pomeriggio di questo giovedì di mezza estate. Un malfunzionamento per nulla atteso ma che potrebbe anche dipendere da un piccolissimo update di queste ore. Chiariamo esattamente quale sia la situazione: il servizio Downdetector.it sta mettendo in evidenza in questi minuti un'impennata di segnalazioni di Problemi Fornite, partire dalle ore q5:30 circa. In molti sembrerebbero non essere in grado di accedere al titolo e pure tanto meno di completare una qualsiasi sessione di gioco. Cosa potrebbe esserci dietro gli imprevisti Problemi Fortnite odierni? A dire la verità, proprio in queste ore era previsto un ... Leggi su optimagazine

FortniteITLeaks : Stiamo indagando sui problemi di matchmaking per i giocatori della regione europea. ? Forniremo un'aggiornamento… - tech_gamingit : A quanto pare ci sono problemi con i server EU su Fortnite, se non riuscite a giocare cambiateli dalle impostazioni - oOShinobi777Oo : A quanto pare ci sono problemi con i server EU su Fortnite, se non riuscite a giocare cambiateli dalle impostazioni - wordweb81 : Problemi #Fortnite oggi 13 agosto: non funziona per piccolo aggiornamento? - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Fortnite sta avendo problemi da 4:12 PM CEST. -