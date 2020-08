Previsioni Meteo, colpo di scena per la prossima settimana: “raid” fresco e instabile sull’Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) Previsioni Meteo – Ci sono importanti novità, quest’oggi, circa la tendenza nel medio-lungo periodo. Nella sostanza, l’egemonia anticiclonica data persistente per molti giorni, fino al 22/23 del mese almeno e, insieme a essa, il caldo torrido nordafricano, potrebbero subire una brusca interruzione verso metà della prossima settimana. Un vortice atlantico, infatti, in azione nei prossimi giorni tra l’Est Oceano, il Golfo di Biscaglia e poi in direzione del Regno Unito, riuscirebbe a raggiungere, nella scia di un “Getto” subpolare più penetrante verso i settori continentali, dapprima il Centro Europa per poi puntare, addirittura, il Mediterraneo centro orientale. Se tale manovra andasse in porto, come il Centro di Calcolo Europeo, ma a dire il vero ... Leggi su meteoweb.eu

