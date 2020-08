Notte di fuoco in Capitanata: bruciano le auto di tre donne, roghi a San Severo e Cerignola (Di giovedì 13 agosto 2020) Notte di fuoco, in Capitanata, dove la scorsa Notte sono state distrutte dalle fiamme tre autovetture di altrettante donne. I roghi sono stati registrati rispettivamente a San Severo e a Cerignola. Il ... Leggi su foggiatoday

Tomtomroc : RT @Tomtomroc: Il quarto disco dei palermitani #HomunculusRes è un geniale caliedoscopio di suoni retro-futuribili, dice @Tomtomroc: https:… - rippdglvs : RT @budivad: carne cucinata male pasta senza sale soldi che mancano soldi che avanzano birre calde gente che odi di notte ghiaccio di giorn… - ughwanning : buonanotte moran, la notte è lunga ma io sarò con te. Possa tu avere sogni d’oro, un fuoco e una luce- una casa - mario_calvi67 : Di nuovo un video taroccato, non può essere vero dai, dicono che non ha fatto niente la Raggi e in più di notte va… - Marika06113942 : RT @BearsDani18: 'Quanti tramonti affollano i ricordi, quante lingue di fuoco sulle acque, e tutti si confondono, di notte, quando, calato… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte fuoco Desio, a fuoco nella notte tre auto posteggiate in via Cascina Bolagnos Il Cittadino di Monza e Brianza L'ombra di "corna" anche su Cecilia? Con chi è stato beccato Moser...

"Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik - si legge su Oggi - con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l ...

Ancora fuoco alla Lecciona E’ bruciato un altro ettaro

Si segue la pista del rogo doloso, il piromane ha colpito in piena notte. Per spegnere l’incendio sono intervenuti anche due elicotteri regionali.

"Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik - si legge su Oggi - con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l ...Si segue la pista del rogo doloso, il piromane ha colpito in piena notte. Per spegnere l’incendio sono intervenuti anche due elicotteri regionali.