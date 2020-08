Nintendo elogiata da Phil Spencer di Xbox: 'è un gioiello del settore con molti giochi first-party eccezionali' (Di giovedì 13 agosto 2020) Lo sceneggiatore di Hollywood e giornalista Gary Whitta ha avuto degli ospiti fantastici nel suo spettacolo su Twitch a tema Animal Crossing, Animal Talking, e l'ultimo episodio ha visto come protagonista uno dei dirigenti di più alto profilo dell'industria del gaming, ovvero Phil Spencer di Xbox.Spencer non ha nascosto il suo rispetto per Nintendo in passato e, com'era possibile immaginare, ha avuto molte cose carine da dire sulla società di Kyoto durante lo show: "La cosa pura di ciò che fa Nintendo, è che pensano ai giochi, pensano al loro hardware e alla loro piattaforma come una cosa sola, e costruiscono quelle esperienze - e conosco abbastanza bene i team lì - e penso che sia magico il modo in cui sono in grado ... Leggi su eurogamer

