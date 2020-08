Nel totosindaco della Capitale spunta l’autoidentikit. La Chirico suggerisce a Salvini il profilo perfetto. Che sembra il suo (Di giovedì 13 agosto 2020) Alle elezioni comunali di Roma manca quasi un anno ma la Capitale è la Capitale e va individuato per tempo un candidato all’altezza. E se Virginia Raggi ha spiazzato un po’ tutti scoprendo le carte con largo anticipo, a settembre la decisione non sarà più procrastinabile per nessuno. Il centrosinistra ambisce ad una figura di grande esperienza e respiro internazionale: Enrico Letta, David Sassoli, Paolo Gentiloni (hanno tutti però declinato), le suggestioni circolate in queste ore, per intenderci. E a destra, che “alto profilo” hanno in mente? Chiaro che se fosse Giorgia Meloni non vi sarebbe scampo per nessuno, ma con un partito e una leadership in costante crescita, ha ben altri orizzonti. Fermo restando il suo amore incondizionato per la città e la giusta rivendicazione di ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Nel totosindaco Nel totosindaco della Capitale spunta l'autoidentikit. La Chirico suggerisce a Salvini il profilo perfetto. Che sembra il suo LA NOTIZIA