Meteo Roma del 13-08-2020 ore 19:15 (Di giovedì 13 agosto 2020) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattinata per lo più stabile piogge o temporali diffusi nel corso del pomeriggio su tutte le regioni eccetto in Liguria con tempo stabile in serata si rinnovano condizioni di stabilità ad est con acquazzoni piaciuto al al centro bel tempo con locali addensamenti lungo il Tirreno al mattino ma senza fenomeni i cieli sereni o poco nuvolosi nel corso del pomeriggio in serata Tuttavia senza precipitazioni al vigilia di Ferragosto caratterizzata da bel tempo su tutte le regioni al mattino tutto sereno Salvo innocue velature in Sardegna sereno o poco nuvoloso anche il pomeriggio è in serata temperature in calo al centro-nord Italia lieve aumento al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro Meteo italiano Meteo In ... Leggi su romadailynews

