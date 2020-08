LineageOS 17.1 è disponibile per Google Pixel 3, Pixel 3 XL e non solo (Di giovedì 13 agosto 2020) Appassionati di modding, drizzate le antenne: la LineageOS 17.1 è disponibile per altri smartphone, tra cui Google Pixel 3 e Pixel 3 XL. L'articolo LineageOS 17.1 è disponibile per Google Pixel 3, Pixel 3 XL e non solo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : LineageOS 17.1 è disponibile per ASUS ROG Phone 2 e altri otto device -

Ultime Notizie dalla rete : LineageOS disponibile LineageOS 17.1 è disponibile per ASUS ROG Phone 2 e altri otto device TuttoAndroid.net LineageOS 17.1 è disponibile per ASUS ROG Phone 2 e altri otto device

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Anche OnePlus One presto potrà assaggiare Android 10

Ed allora, grazie al team di sviluppo di LineageOS, per OnePlus One è disponibile una Custom ROM basata su Android 10. Ad ogni modo, nel caso foste interessati, qui di seguito vi lasciamo sia la guida ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...Ed allora, grazie al team di sviluppo di LineageOS, per OnePlus One è disponibile una Custom ROM basata su Android 10. Ad ogni modo, nel caso foste interessati, qui di seguito vi lasciamo sia la guida ...