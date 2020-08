Lazio, Immobile: 'Io affamato più di prima. David Silva piede d'oro…' (Di giovedì 13 agosto 2020) TORRE ANNUNZIATA - È un'estate di sorrisi quella di Ciro Immobile . Sta trascorrendo le vacanze nella sua regione, la Campania. Ad ogni ristorante viene premiato con una torta. Lo coccolano, il bomber ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Lazio, Immobile: 'Firmo per altri 4 anni e supero Piola' - DiMarzio : #Lazio, l'annuncio di #Immobile - LazioChannel : #Lazio #Immobile: “Ripartiremo per vincere. Vogliamo far bene in Champions” #13agosto- - salvione : Lazio, Immobile: “Io affamato più di prima. David Silva piede d’oro…” - FilippoRubu00 : Ciro #Immobile rinnoverà per altri 4 anni alla #Lazio Dal prossimo anno porterà quasi sicuramente la fascia da capi… -