Jasmine Carrisi, la confessione indita della figlia di Al Bano: “Mi mette paura…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Jasmine Carrisi e il successo con la sua canzone rap Ego Da qualche settimana Jasmine Carrisi ha praticamente rubato la scena ai suoi genitori. Infatti, col debutto del suo primo brano, Ego’, non si fa altro che parlare della 19enne a discapito di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza che il prossimo settembre lascerà la Puglia per trasferirsi a Milano a studiare, con la sua canzone rap sta scalando le classifiche. Un successo che potrebbe aprire molto preso le porte per una sua partecipazione in coppa col padre al Festival di Sanremo. E a tal proposito, parlando della kermesse canora più importante del nostro Paese, la giovane in una recente intervista al magazine Voi ha confessato di avere un po’ di paura. La primogenita di Al ... Leggi su kontrokultura

