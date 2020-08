Il cubano preso al collo da un agente rivendica di non aver dato il documento: “Non è un problema” (Video) (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – “La presa al collo è stata stretta stretta che… sono stati pochi secondi in cui non respiravo… siamo caduti tutti e due a terra, lui è caduto quasi… praticamente… un po’ anche sopra di me”. E ancora: “Mi teneva così tanto forte che non riuscivo neanche a liberarmi”. E’ quanto dichiarato ieri a Fanpage da Denis Jasel Guerra Romero, 21enne cubano fermato dalla polizia a Vicenza in piazza Castello. Il giudice del tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto dello straniero che si era rifiutato di fornire i documenti agli agenti ed è ora accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Le accuse all’agente Durante il controllo della polizia è infatti avvenuta una colluttazione tra il ... Leggi su ilprimatonazionale

Era il lontano 1979, quando Vasco Rossi, pubblicava l’album intitolato “Non siamo mica gli americani”. Molto probabilmente già a quel tempo si sentiva la necessità di riportare l’attenzione alla nostr ...

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per verificare se siano stati violati i diritti difensivi del poliziotto di Vicenza, in relazione all’anticipazion ...

