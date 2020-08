Domenech, altra frecciata agli allenatori italiani: “Tatticamente bravi? Una leggenda…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Aveva fatto i complimenti a Rudi Garcia dopo la gara contro la Juventus che aveva regalato, nonostante la sconfitta per 2-1, il passaggio del turno in Champions League a Lione. Raymond Domenech è tornato a "pungere" i tecnici italiani dopo la vittoria del Paris Saint-Germain ai danni dell'Atalanta. Questa volta, bersaglio del suo posto su Twitter, Gian Piero Gasperini e, in generale, gli allenatori nostrani.Domenech: "italiani tatticamente bravi? Una leggenda"caption id="attachment 1005949" align="alignnone" width="594" Atalanta-Psg (Getty Images)/caption"Complimenti al Psg per questa grande emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambiamenti a fine partita", ha scritto su Twitter Domenech. "Questa partita dimostra che la leggenda che gli ... Leggi su itasportpress

