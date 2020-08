Chris Hemsworth si riconferma Man of the Day per Hugo Boss (Di giovedì 13 agosto 2020) Chris Hemsworth è pieno di risorse. Ex Dio del tuono e futuro wrestler - sarà, infatti, Hulk Hogan nel biopic targato Netflix -, sta trionfando sulla piattaforma del colosso dello streaming con il film Tyler Rake e nuoterà con gli squali nel nuovo documentario Shark Beach di National Geographic, presto disponibile su Disney+, per parlare dell'importanza degli oceani e per svelare la verità sull'aumento degli attacchi in Australia. Ma si vestirà anche di tutto punto per lanciare, in autunno, la novità olfattiva di Hugo Boss, di cui è già testimonial. La campagna, che verrà svelata ufficialmente a fine agosto, è stata girata a New York da James Gray, pluripremiato regista per Ad Astra e The Immigrant. Il nuovo #manoftheday? Crea un suo dialogo tra ... Leggi su gqitalia

MarvelNewsIT : Oggi è il compleanno di Chris Hemsworth, il nostro Thor. Sicuramente è degno dei vostri auguri! - LaurysChan : RT @voidvalee: Taika Waititi è proprio un coglione e chris Hemsworth che lo asseconda ancora di più - cashtonhabit : RT @voidvalee: Taika Waititi è proprio un coglione e chris Hemsworth che lo asseconda ancora di più - twilectioner : RT @voidvalee: Taika Waititi è proprio un coglione e chris Hemsworth che lo asseconda ancora di più - LelaDipi : @tauzio Cavoli. Hai ragionoooona. Va beh oh, cercherò di trattare Chris Hemsworth e Robert Downey Jr in maniera gentile. Non se ne avranno. -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Hemsworth Chris Hemsworth compie 37 anni, sarà Hulk Hogan al cinema e nuoterà tra gli squali per Disney d.repubblica.it Quella casa nel bosco in streaming

Il film horror con Chris Hemsworth va in onda in seconda serata sul 20 martedì 11 agosto: ecco come vederlo in streaming su Mediaset Play Quella casa nel bosco va in onda martedì 11 agosto in seconda ...

