Cara Delevingne e Kaia Gerber, il tatuaggio gemello di due «solemate» (Di giovedì 13 agosto 2020) Cara Delevingne, che da poche settimane ha rotto con la fidanzata Ashley Benson, ha compiuto 28 anni giovedì 13 agosto, portando una sfilza di colleghi blasonati ad augurarle il meglio. Prima, è venuta la sorella, Poppy Delevingne. Poi, l’amica a lei più cara, Kaia Gerber. La figlia minore di Cindy Crawford, compagna di proteste della modella britannica, ha utilizzato Instagram per fare gli auguri all’amica, rivelando attraverso una serie di immagini di aver tatuato la propria pelle con un simbolo gemello. Leggi su vanityfair

darveyfeels_ : RT @greysonelove: Pazzesca Cara Delevingne che ogni anno cambia amica del cuore con cui scopare fare tatuaggi di coppia e maglie con i loro… - margioy : RT @greysonelove: Pazzesca Cara Delevingne che ogni anno cambia amica del cuore con cui scopare fare tatuaggi di coppia e maglie con i loro… - mtvitalia : Cara e Kaia sono 'amine gemelle', tanto da esserselo tatuate ??????????? - VAnda08681211 : RT @herestomyswift: okay ma parliamo di Cara Delevingne e Margot Robbie - SweetAnette96 : Cara Delevingne & Kaia Gerber Are 'Solemates' | E! News -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Delevingne

MTV.IT

In occasione del ventottesimo compleanno della modella britannica, la figlia di Cindy Crawford ha svelato di essersi fatta sul piede lo stesso tatuaggio dell'amica. «Solemate», «compagne di pianta del ...In onore del 28° compleanno di Cara Delevingne, Kaia Gerber ha condiviso sulle sue Instagram Stories degli inaspettati auguri alla sua collega modella, migliore amica e compagna di proteste. Non è ovv ...