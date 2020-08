Cantone, il procuratore ricoverato a Napoli per un leggero malore (Di giovedì 13 agosto 2020) Si trovava al Circeo con la famiglia il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, quando è stato colto da un lieve malore. Niente di preoccupante ha fatto sapere con una dichiarazione al Corriere della Sera. L’ex presidente Anac è ricoverato al momento all’ospedale Caradrelli di Napoli dopo alcuni accertamenti all’ospedale di Fondi. Il procuratore ha avvertito un leggero malore la notte del 12 agosto. Ora sta bene e le dimissioni dall’ospedale dovrebbero avvenire già nella giornata di oggi. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

