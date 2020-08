"Basta diffidenza nei confronti delle imprese". L'appello di Gori al Pd (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - "L'Italia non cresce da vent'anni, ha una produttività mediamente molto lontana da quelle dei maggiori paesi europei, attrae pochi investimenti dall'estero, innova troppo poco, tende a scivolare verso i segmenti più bassi delle catene del valore e schiacciare qualità del lavoro e salari". Lo scrive Giorgio Gori, sindaco Pd di Bergamo, che in un lungo articolo su "Il Foglio" chiede: "Il Pd vuole farsi carico di questi problemi - e dare quindi rappresentanza all'Italia che lavora e che produce - o no?" Il punto, secondo Gori, "è la centralità del lavoro, dell'impresa e della crescita". Il sindaco bergamasco richiama le parole dell'ex presidente dei giovani industriali del Veneto, Giordano Riello, convinto che "nessuna forza politica ha in cima all'agenda i temi che interessano ... Leggi su agi

