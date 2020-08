Barça, Setien: “Lewandowski? Non è all’altezza di Messi” (Di giovedì 13 agosto 2020) Sarà una sfida di fuoco quella di domani tra Barcellona e Bayer. Ad accendere la miccia ci ha pensato subito l’allenatore blaugrana, nella consueta conferenza stampa di vigilia: “Lewandowski? Un campione, ma non credo sia al livello di Messi. Sta attraversando un momento fantastico, ma anche Leo e si è visto contro il Napoli”. Queste le parole di Setien, che preannuncia una gara equilibrata: “Il Bayern è sempre favorito, vi ho giocato e so cosa si prova. Ma domani giocano contro di noi e per me il Barcellona è la squadra più forte del mondo. Non credo quindi vi sia una vera favorita, alla fine la spunterà chi lo desidererà maggiormente raggiungere la semifinale”. Foto: profilo Twitter Barcellona L'articolo Barça, Setien: “Lewandowski? Non è ... Leggi su alfredopedulla

LucaErma : Tifo #Barca, ma al momento il #Bayern è di un altro pianeta. #ChampionsLeague - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Setien,Bayern è straordinario,ma lo è anche Barça Tecnico blaugrana, Lewandowski? Non è all'altezza di Messi - scommesse_it : Xavi: “Al Barcellona sogno un Dream Team con Puyol e Jordi Cruijff. Setien? I risultati…” - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Zola: 'Primo tempo fatale per il Napoli, buona partita nel secondo tempo, è stato il miglior Barça di Setién, qu… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Zola: 'Primo tempo fatale per il Napoli, buona partita nel secondo tempo, è stato il miglior Barça di Setién, qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Setien Champions: Setien,Bayern è straordinario,ma lo è anche Barça Tiscali.it