Aumento pensione invalidi 100%: spetta anche dopo i 67 anni? (Di giovedì 13 agosto 2020) La sentenza della Corte Costituzionale del 24 giugno scorso ha creato una palpitante attesa negli invalidi civili che rientrano nel diritto dell’Aumento che porterà l’importo della pensione di invalidità da 286 a 651,51 euro mensili. Quanto stabilito dalla Corte Costituzionale è stato recepito dall’esecutivo ed inserito nel decreto Agosto dopo che, però, era stato già anticipato dal premier Giuseppe Conte nella conversione in legge del Decreto Rilancio. Aumento pensioni di invalidità Un lettore scrive per chiedere: Sono invalido 100% e ho 68 anni, percepisco solo assegno sociale di € 458.00 (+ pensione di cittadinanza), volevo sapere se mi ... Leggi su notizieora

