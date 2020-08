Ufficiale: Dani Parejo è un giocatore del Villarreal (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dani Parejo lascia il Valencia e trova la maglia dei gialli del Villarreal. L’ufficialità, che circolava da qualche giorno, è arrivata tramita una nota del sito Ufficiale dei “sottomarini gialli”: “Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con il Valencia CF per il calciatore Dani Parejo, che vestirà la maglia gialla per le prossime quattro stagioni. L’ora e la data di presentazione del centrocampista di Madrid come nuovo giocatore del Villarreal saranno rivelate nei prossimi giorni. Il nuovo giocatore del Villarreal si allenerà al fianco dei compagni, agli ordini di Unai Emery, questo pomeriggio alle 18:30 CEST nel primo allenamento ... Leggi su alfredopedulla

GIUSPEDU : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Villarreal, arriva Dani Parejo. L'ex capitano del Valencia firma per 4 stagioni - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Villarreal, arriva Dani Parejo. L'ex capitano del Valencia firma per 4 stagioni

Il talento del Real Madrid giocherà per la squadra di Unai Emery nella prossima stagione. Lo scorso anno ha convinto al Mallorca.

Il Barcellona acquista Gustavo Maia: arriva dal San Paolo, è ufficiale

Aspettando un grande attaccante per il presente, il Barcellona ne acquista uno per il futuro. Gustavo Maia è un nuovo giocatore del club catalano: ora è anche ufficiale, dopo tanti mesi di inseguiment ...

