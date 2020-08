Trofeo Sette Colli 2020 – Il ruggito di Paltrinieri! Pilato da record nei 50 rana: Pellegrini ok nei 100 sl (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il grande nuoto torna nelle acque italiane dopo diversi mesi di stop causati dal Coronavirus. Lo splendido scenario del Foro Italico, seppur senza il calore del pubblico, ospita il Trofeo Sette Colli 2020 che vede impegnati tanti big del nuoto italiano. Dopo l’esordio di ieri, quest’oggi si ritorna in piscina per la seconda delle tre giornate in programma, ricca di grandi gare e verdetti importanti. Foto Getty / Ian MacNicolLa sfida più attesa era senza dubbio quella degli 800 stile libero maschili con il grande duo del nuoto maschile italiano formato da Greg Paltrinieri e Gabriele Detti, talentuosi rivali nella categoria. Una volta in acqua però non c’è stata storia: Paltrinieri ha sbaragliato la concorrenza di qualsiasi avversario imponendosi con il tempo di ... Leggi su sportfair

FINPARALIMPICO : RT @LucaPancalli: Un grande record del mondo di @SBarlaam nei 50 dorso al Trofeo internazionale Sette Colli! Il modo migliore per festeggia… - Nuotomania : DA - giornalemolise : Trofeo sette Colli domani in vasca amche l'atleta #M2 Magri - - zazoomblog : Sorpresa al Trofeo Sette Colli 2020: Simona Quadarella dà forfait dalla gara degli 800 sl - #Sorpresa #Trofeo… - danfur2001 : RT @LucaPancalli: Un grande record del mondo di @SBarlaam nei 50 dorso al Trofeo internazionale Sette Colli! Il modo migliore per festeggia… -