Tremendo incidente nel Cuneese, morti 5 ragazzi tra gli 11 e i 24 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un veicolo con 9 persone a bordo è stato protagonista di un terribile incidente nel Cuneese, in Valle Grana, nel Comune di Castelmagno, lungo la strada che porta al monte Crocette in prossimità del ... Leggi su globalist

POJANA MAGGIORE (VICENZA) - Alle 21.10 dell'11 luglio 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pezze Lunghe, a Pojana, per un'auto finita cappottata contro un muretto a bordo strada: deceduto ...Un volo di 200 metri in una scarpata ha spezzato la vita di 5 giovanissimi ragazzi di età compresa tra i 24 e gli 11 anni che ieri notte si trovavano all’Alpe Chastlar, in Valle Grana. I giovani erano ...