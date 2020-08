Travolto e ucciso da un masso davanti agli occhi degli amici: Alessio muore a 15 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Belluno, tragico epilogo per un giovane ragazzo di soli 15 anni. Alessio Bortolozzi, originario di Santa Giustina, muore dopo essere stato Travolto da un masso facente parte della scogliera di rinforzo dell’argine del fiume Piave. Le condizioni del ragazzo si sono rivelate gravi fin da subito. Una volta imbragato e sollevato il masso, per Alessio è continuata la dura battaglia tra la vita e la morte. Come riferisce anche Fanpage, l’incidente è avvenuto nei pressi della cartiera Reno De Medici di Santa Giustina. Un pomeriggio come molti altri quello che Alessio stava trascorrendo in compagnia di un gruppo di amici. Un masso della scogliera di rinforzo del fiume Piave non ... Leggi su caffeinamagazine

