Tassa di esenzione dall'obbligo militare: ecco la modifica (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tutti i giorni di servizio di protezione civile prestati devono essere computati nella riduzione della Tassa Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Tassa di esenzione dall'obbligo militare: ecco la modifica #protezionecivile #tassamilitare #consigliofederale - AmilcareMancusi : Ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassa esenzione

Ticinonline

BERNA - Tutti i giorni di servizio di protezione civile prestati devono essere computati nella riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Lo ha stabilito il Consiglio federale nel corso ...I cittadini italiani in quanto contribuenti devono a cadenza annuale corrispondere un determinato quantitativo di tasse, necessarie allo Stato per poter garantire la permanenza in essere di tutti i se ...