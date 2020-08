Pensioni ultime notizie: cosa aspettarsi da gennaio 2022, le ipotesi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pensioni ultime notizie: nella Legge di Bilancio 2021 ci saranno solo alcuni piccoli interventi sul fronte previdenziali e tra questi non figura la temuta abolizione di Quota 100. Quindi ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021 per uscire con 62 anni di età e 38 anni di contributi, dopodiché… per ora ancora non si sa nulla, ma a partire dal 1° gennaio 2022 ci sarà una importante riforma del sistema Pensionistico. Questa andrà verso la direzione di una nuova flessibilità o di un ritrovato rigore?Segui Termometro Politico su Google News Pensioni ultime notizie: novità in arrivo a gennaio 2022 Da Bruxelles il messaggio è chiaro: la ... Leggi su termometropolitico

Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ I risultati del Fondo pensione Bcc (ultime notizie) - RoccisanoF : RT @PensionieLavoro: Nelle ultime settimane è tornato a farsi acceso il dibattito su #Quota100 e i suoi costi: le stime @ItPrevidenziali su… - LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: Nelle ultime settimane è tornato a farsi acceso il dibattito su #Quota100 e i suoi costi: le stime @ItPrevidenziali su… - PensionieLavoro : Nelle ultime settimane è tornato a farsi acceso il dibattito su #Quota100 e i suoi costi: le stime @ItPrevidenziali… - infoitinterno : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e vecchiaia a confronto, quale conviene -