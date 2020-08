Napoli, ritrovati i resti di tre vittime della 'lupara bianca' (Di mercoledì 12 agosto 2020) commenta I resti del boss Francesco Russo, di suo figlio Ciro e dell'autista Vincenzo Moscatelli sono stati trovati seppelliti in un appezzamento di terreno nei pressi della Circumvallazione di ... Leggi su tgcom24.mediaset

(ANSA) - NAPOLI, 12 AGO - I resti del boss Francesco Russo, di suo figlio Ciro, e dell'autista e guardaspalle Vincenzo Moscatelli sono stati trovati seppelliti in un appezzamento di terreno a poca dis ...