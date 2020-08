Mei-Balconi e Cortili 2020: la rassegna musicale anticipa due date (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Mei insieme alla Casa della Musica e all’Associazione Rumore di Fondo, svolgeranno in anteprima una serie di concerti domani 13 Agosto 2020 e poi il 14 Settembre. tutto questo prima di dare il via alla manifestazione vera e propria che si svolgerà dal 2 al 4 Ottobre a Faenza (Ravenna). Il Mei è il più importante festival della musica indipendente italiana, che ha fatto nascere molte stelle della musica attuali. Tutti gli appuntamenti della rassegna “Balconi & Cortili” sono a ingresso gratuito. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21 e saranno organizzati seguendo leggi, norme e prevenzioni in termini di contrasto al Covid– 19. Leggi anche: Primo Tour di Aiello al 2021 – date e biglietti Mei-Balconi e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

IndexmusicInfo : Anteprima Mei 2020 : il 13 agosto e il 14 settembre appuntamento in Piazza Nenni a Faenza con gli appuntamenti musi… - robertagiallo : Ci vediamo domani a #Faenza - #Live #Concert #EmiliaRomagna @MEI_Meeting - RadioWebItalia : Anteprima Mei 2020 “Balconi & cortili” via @@RadioWebItalia - MEI_Meeting : Balconi e cortili: a Faenza il 13 agosto serata di musica al femminile con Roberta Giallo e tante artiste - Buon Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Mei Balconi Anteprima Mei 2020 “Balconi & cortili” – Radio Web Italia Radio Web Italia