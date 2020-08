Matuidi ai saluti: “Grazie Juventus, sarò il tuo tifoso numero… 14” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Blaise Matuidi e la Juventus si separano dopo tre stagioni. Il centrocampista francese ha deciso di lasciare il club bianconero dopo la conquista del nono scudetto e l'amara eliminazione per mano del Lione in Champions League.caption id="attachment 941929" align="alignnone" width="1024" Matuidi (getty images)/captionLE PAROLE DI MatuidiMatuidi ha deciso di affidare ai social le sue impressioni su questo divorzio: "Essere stato un membro della famiglia Juventus è stato un sogno che si è avverato, un onore. Ho scoperto una società incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Sarò sempre il tuo fan numero 1, o meglio il numero 14. Grazie, davvero".embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress

SkySport : Juve: Matuidi verso l'Inter Miami, Khedira e Higuain ai saluti? Le news - ItaSportPress : Matuidi ai saluti: 'Grazie Juventus, sarò il tuo tifoso numero... 14' - - cheobravo : RT @GiovaAlbanese: Sui canali ufficiali della #Juventus i saluti a Blaise #Matuidi, che in tre stagioni in bianconero ha vinto cinque titol… - Paolo18030138 : RT @GiovaAlbanese: Sui canali ufficiali della #Juventus i saluti a Blaise #Matuidi, che in tre stagioni in bianconero ha vinto cinque titol… - gianchitosca : RT @GiovaAlbanese: Sui canali ufficiali della #Juventus i saluti a Blaise #Matuidi, che in tre stagioni in bianconero ha vinto cinque titol… -