Lipsia-Atletico Madrid, i diffidati degli spagnoli a rischio squalifica per l’eventuale semifinale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per quanto riguarda Lipsia-Atletico Madrid, come per la verità per tutti i match dei quarti di finale di Champions League, come da regolamento non ci sono giocatori diffidati. C’è stata infatti la cancellazione di tutti i provvedimenti pendenti dopo gli ottavi, un indulto generale che fa ripartire dai quarti il discorso squalifiche: in caso di giallo ai quarti e poi in semifinale, solo in quel caso, si salterebbe l’eventuale finale. Dunque non c’è alcun diffidato tra le fila dei colchoneros. diffidati Atletico Madrid: nessuno Leggi su sportface

