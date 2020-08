L’intervista di Repubblica a George Soros (Di mercoledì 12 agosto 2020) Anche se sul web c’è qualcuno che lo dà per morto (come Paul McCartney, del resto), George Soros rilascia oggi un’intervista a Repubblica in occasione dei suoi 90 anni e spiega come ha fatto a diventare da alcuni anni il bersaglio preferito delle teorie del complotto. Sopravvissuto coi genitori alle deportazioni naziste in Ungheria, è stato accusato di neonazismo. Avrebbe “organizzato” la crisi finanziaria del 2007; è stato addirittura bollato come anticristo. Tutte “fake news” confezionate sia da destra che da sinistra sfruttando la confusione e l’ignoranza che pervadono il mondo digitale. «Una volta c’era il complotto giudaico-bolscevico – osserva – adesso è chiamato solo il complotto ebraico. La verità è ... Leggi su nextquotidiano

