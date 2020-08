L’ex preparatore di Maradona: “Messi non andrà all’Inter. Non è come Diego che amava l’avventura…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il dilemma tra chi sia più forte tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi resta sempre un tema molto caldo nell'ambiente calcistico. Non solo se si parla di tecnica ma anche di carattere. Ed è proprio questo secondo aspetto a farla da padrone nell'intervista che Fernando Signorini, storico preparatore atletico dell'ex Pibe de Oro, ha rilasciato a Fanpage.it. Il confronto tra i due argentini vede un altro punto di vista, quello relativo "alla zona di comfort", in questo caso Barcellona, che La Pulce non vorrebbe lasciare.Signorini: "Messi non andrà all'Inter perché non ama l'avventura come Maradona"caption id="attachment 900625" align="alignnone" width="584" Maradona (getty images)/captionSignorini si è prima soffermato su Maradona e i ... Leggi su itasportpress

