Lazio, per Leiva l'infortunio è un ricordo: si allena pure in vacanza (Di mercoledì 12 agosto 2020) IBIZA - Sorrisi, tuffi, cene con i compagni Correa e Luiz Felipe e allenamento. Lucas Leiva non ha totalmente staccato la spina in vacanza. Si gode le ferie con i compagni di squadra della Lazio , ma ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Lazio scatenata. Idea #SergioRico per la porta. Poi aspetta #DavidSilva e #Muriqi - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Lazio, trattativa ai dettagli per David Silva Operazione nella fase finale, arriva a parametro ze… - tancredipalmeri : Il Triplete al contrario della Juventus: in 20 ore eliminazione-esonero-assunzione. E di colpo Sarri viene dipinto… - RenzoCianchetti : RT @Giorgiolaporta: 5 deputati prendono il #bonus600euro per tre mesi (3000 euro per 3=9000 euro). Nel #Lazio spariscono 14 milioni destina… - areagrande_ok : -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio per Lazio, Inzaghi mette le ali per la Champions Il Messaggero La Lazio rallenta per Borja Mayoral

Trattativa in frenata tra Lazio e Real Madrid per il trasferimento di Borja Mayoral nel club biancoceleste. L’attaccante, che questa stagione ha giocato al Levante, ha già dato il via libera al club c ...

Astronomia, PICCO DI STELLE CADENTI nelle PROSSIME DUE NOTTI, tutti i dettagli

Sarà nella notte tra l'11 e il 12 agosto il picco dello sciame delle Perseidi, le stelle cadenti che illuminano le notti intorno a San Lorenzo, originate dalla cometa Swift-Tuttle scoperta nel lontano ...

Trattativa in frenata tra Lazio e Real Madrid per il trasferimento di Borja Mayoral nel club biancoceleste. L’attaccante, che questa stagione ha giocato al Levante, ha già dato il via libera al club c ...Sarà nella notte tra l'11 e il 12 agosto il picco dello sciame delle Perseidi, le stelle cadenti che illuminano le notti intorno a San Lorenzo, originate dalla cometa Swift-Tuttle scoperta nel lontano ...