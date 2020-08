"In Svezia fallito il tentativo di raggiungere l'immunità di gregge. Qui più casi e più morti" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il tentativo da parte della Svezia di raggiungere un’immunità di gregge attraverso una ‘diffusione controllata’ del coronavirus senza mettere in campo un lockdown è fallito, e ora il paese si trova ad avere più casi e più morti rispetto ai vicini senza aver raggiunto l’obiettivo. Lo scrivono in un editoriale sul Journal of the Royal Society of Medicine due ricercatori dell’University College di Londra.Le previsioni del governo svedese, si legge nell’articolo, erano che a maggio fosse stato infettato, e quindi avesse gli anticorpi, il 40% della popolazione svedese, mentre secondo gli studi sierologici la percentuale è ... Leggi su huffingtonpost

