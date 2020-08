In Giappone vietato urlare sulle montagne russe: ecco l’invenzione di un parco divertimenti per “aggirare” le norme anti-Covid (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Giappone è vietato urlare sulle montagne russe. Il motivo? Il droplet potrebbe diffondersi nell’aria, e, con esso, anche il coronavirus. Ma per ovviare al problema un parco divertimenti, quello di Greenland nella prefettura di Kumamoto, ha deciso di “distribuire” urla finte, cioè mascherine a cui si può applicare un adesivo con l’immagine di una bocca che grida. L’effetto è esilarante. L'articolo In Giappone vietato urlare sulle montagne russe: ecco l’invenzione di un parco divertimenti per “aggirare” le ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : In Giappone vietato urlare sulle montagne russe: ecco l’invenzione di un parco divertimenti per “aggirare” le norme… - deveraun_seraun : In Italia è vietato dire che il ponte sullo stretto sia sacrosanto perché: -È stata un’idea di Berlusconi; -È una z… - mypeople2 : @matteosportelli @pratiyaya @angy52 In Giappone è vietato fumare all'aperto sempre. I Giapponesi quando fumano in I… - CecioniBarbara : @SimoneBonzanini @angy52 Mi hanno detto adesso che in Giappone è cambiata la legge questo anno. Vietato fumare al c… - 56Magnus : @angy52 Il fumo nei locali pubblici vietato ovunque! In Giappone ci sono le cabine all’aperto per i fumatori... -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone vietato In Giappone vietato urlare sulle montagne russe: ecco l’invenzione di un parco divertimenti per… Il Fatto Quotidiano Per quali Paesi è necessaria la quarantena se si entra in Italia?

L'aumento dei contagi da coronavirus in Puglia, ha spinto il governatore Emiliano a firmare una nuova ordinanza con cui si impone la quarantena ai giovani vacanzieri in ritorno da Spagna, Malta e Croa ...

I governi vietano TikTok e gli utenti ricorrono alle Vpn

Il blocco della piattaforma della società cinese ByteDance e le crescenti censure sul web da parte di alcune amministrazioni stanno facendo aumentare gli utenti delle Virtual Private Network. Perché c ...

L'aumento dei contagi da coronavirus in Puglia, ha spinto il governatore Emiliano a firmare una nuova ordinanza con cui si impone la quarantena ai giovani vacanzieri in ritorno da Spagna, Malta e Croa ...Il blocco della piattaforma della società cinese ByteDance e le crescenti censure sul web da parte di alcune amministrazioni stanno facendo aumentare gli utenti delle Virtual Private Network. Perché c ...