Follia all’Esquilino, 20enne egiziano mostra i genitali ad un’impiegata delle Poste: “Ora ti faccio vedere il documento” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Follia presso un ufficio postale nella Capitale. E’ successo a Pizza Dante, presso il quartiere Esquilino di Roma. Alla richiesta di un documento, un egiziano di 20 anni si è dapprima abbassato la mascherina per poi rispondere ad alta voce: “Ora ti faccio vedere il documento”. Il documento, però, era una metafora – di cattivo gusto: l’uomo si è abbassato i pantaloni, il boxer ed ha mostrato i genitali. Un’idea quantomeno censurabile e nemmeno molto furba: il 20enne è finito in manette per tentata violenza sessuale. Gli agenti della Polizia del commissariato di zona sono infatti immediatamente intervenuti, hanno individuato il soggetto e lo hanno bloccato per poi portarlo in caserma, ... Leggi su nonsolo.tv

