Fiumicino, Magionesi: ‘Finalmente messo in sicurezza tratto di via del Fontanile di Mezzaluna’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Finalmente il Municipio XII di Roma ha deciso di riasfaltare il tratto di propria competenza di via del Fontanile di Mezzaluna, di fronte all’ingresso del comprensorio della Leprignana”. Lo dichiara la consigliera comunale Paola Magionesi. “Era una richiesta – spiega – che molti cittadini avevano fatto negli anni, in particolare i residenti della Leprignana che abitano nei pressi, e per la quale questa Amministrazione, nella figura del vicesindaco Di Genesio Pagliuca, ha sollecitato più e più volte anche formalmente quella municipale e capitolina. Il Comune di Fiumicino aveva già provveduto in passato a rifare il manto nel tratto che ricade nei propri confini. Essendo quella una importante via di collegamento tra la via Aurelia e il mare, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino, Magionesi: ‘Finalmente messo in sicurezza tratto di via del Fontanile di Mezzaluna’ - ilfaroonline : Fiumicino, Paola Magionesi è la nuova presidente della #Commissione_Ambiente -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Magionesi Fiumicino, Magionesi: ‘Finalmente messo in sicurezza tratto di via del Fontanile di Mezzaluna’ Il Corriere della Città Medaglia di bronzo per l’atleta paralimpico di Passoscuro Fabio Aiello

Fiumicino – “Desidero esprimere a nome di tutta l’Amministrazione le congratulazioni all’atleta paralimpico di Passoscuro Fabio Aiello, appartenente alla squadra Fiamme oro della Polizia di Stato, spe ...

Fiumicino, l'atleta paralimpico Fabio Aiello conquista un bronzo alla Emir Cup in Umbria

Fiumicino - "Desidero esprimere a nome di tutta l'Amministrazione le congratulazioni all'atleta paralimpico di Passoscuro Fabio Aiello, appartenente alla squadra Fiamme oro della Polizia di Stato, spe ...

Fiumicino – “Desidero esprimere a nome di tutta l’Amministrazione le congratulazioni all’atleta paralimpico di Passoscuro Fabio Aiello, appartenente alla squadra Fiamme oro della Polizia di Stato, spe ...Fiumicino - "Desidero esprimere a nome di tutta l'Amministrazione le congratulazioni all'atleta paralimpico di Passoscuro Fabio Aiello, appartenente alla squadra Fiamme oro della Polizia di Stato, spe ...