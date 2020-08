Fabrizio Corona riunisce la famiglia in occasione del 18esimo compleanno del figlio Carlos. Poi fa una rivelazione choc su Nina Moric e Belen Rodriguez (Di mercoledì 12 agosto 2020) Re dei paparazzi, Fabrizio Corona è sempre stato al centro del gossip: prima il matrimonio con la modella croata Nina Moric, poi l’amore passionale e super paparazzato con Belen Rodriguez, il carcere, i problemi di dipendenza, la storia con Silvia Provvedi e i flirt con Zoe Cristofoli e Asia Argento. Quella di Corona è stata una vita super piena che oggi sembrerebbe aver trovato un nuovo assetto grazie all’amore per il figlio Carlos, come ha dichiarato lui stesso intervistato da Chi: L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita perché mio figlio, che già aveva affrontato ... Leggi su isaechia

