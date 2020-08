Cuneo, incidente in montagna: 5 morti, quattro sono ragazzi dagli 11 ai 16 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) incidente terrificante in provincia di Cuneo con cinque giovani che sono morti a Castelmagno, un piccolo comune di 61 abitanti in cima alla Valle Grana (Alpi Cozie meridionali) a circa 1.150... Leggi su ilmessaggero

Incidente terrificante in provincia di Cuneo con cinque giovani che sono morti a Castelmagno, un piccolo comune di 61 abitanti in cima alla Valle Grana (Alpi Cozie meridionali) a circa 1.150 metri di ...

L’incidente a Castelmagno in cui sono morti cinque ragazzi

Castelmagno è un paesino in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. L’incidente è avvenuto in prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette: le vi ...

