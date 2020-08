Banda larga, Beppe Grillo vuole dividere in due Tim. Spinge per l'ingresso di Cdp (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tim divisa in due società, una focalizzata sul commerciale, l’altra nella quale confluiranno la rete e le tecnologie, con la partnership di Cassa depositi e prestiti. E’ la ricetta riproposta da Beppe Grillo per la compagnia telefonica in un lungo intervento pubblicato sul suo blog. Grillo chiede un’inversione di rotta di Tim che passi attraverso la “creazione di una società unica” nazionale “delle reti e delle tecnologie” da realizzare “sotto la guida e l’indirizzo di istituzioni pubbliche”, in cui sia presente come azionista la Cassa depositi e prestiti. “E’ ora arrivato il momento per Tim di invertire la rotta rispetto al passato, sviluppando una maggiore focalizzazione sulle attività tecnologiche, anche attraverso la separazione di ... Leggi su huffingtonpost

Liberty Global lancia offerta da 7,4 mld dlr per Sunrise Communications

ZURIGO (Reuters) - Liberty Global ha annunciato oggi che comprerà Sunrise Communications, in un accordo che valuta il gruppo di telecomunicazioni svizzero 6,8 miliardi di franchi svizzeri o 7,4 miliar ...

