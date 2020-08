“Viviana? Una personalità disturbata, aveva manie di persecuzione”, dice sua cognata (Di martedì 11 agosto 2020) Attesa per l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi di Caronia. Mentre proseguono le ricerche del figlio Gioele, emergono altri dettagli sullo stato di salute della donna. A riferirli, sua cognata. Viviana Parisi era depressa, soprattutto a causa del lockdown che ha intensificato il … L'articolo “Viviana? Una personalità disturbata, aveva manie di persecuzione”, dice sua cognata proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

